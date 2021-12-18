Более 7,5 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в Украине за сутки

За пятницу, 17 декабря, в Украине выявили 7 503 случая заражения коронавирусом, что на 2 087 случаев меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 18 534 пациентов, умерли 288 человек. Вчера госпитализировали 2 018 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 604 549 человек. Из них выздоровели 3 324 999 пациентов, а умерли 92 929 человек.



Вчера вакцинировались 142 926 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 355 540 человек. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 14 355 538 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 12 919 024 человек. Всего проведено 27 274 636 прививок.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом в Украине.