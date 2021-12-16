Более 9,5 тысячи новых случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки

За среду, 15 декабря, в Украине выявили 9 590 случаев заражения коронавирусом, что на 1 481 случай больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 25 499 пациентов, умерли 355 человек. Вчера госпитализировали 2 089 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 588 147 человек. Из них выздоровели 3 284 815 пациентов, а умерли 92 313 человек.



Вчера вакцинировались 142 926 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 269 057 человек. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 14 269 055 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 12 735 628 человек. Всего проведено 27 004 683 прививки.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом в Украине.