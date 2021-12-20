На Донбассе под обстрел из «тяжелого» оружия попала Новозвановка

За сутки 19 декабря незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь по украинским позициям. С начала текущих суток режим тишины не нарушался, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Из двух нарушений одно было с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



Так, под огонь из артиллерии калибра 122 мм попал Новозвановки. В направлении Светлодарска наемники боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов.