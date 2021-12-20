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Тысяча за вакцинацию: В Украине уже выплачено полтора миллиарда гривен

20 декабря 2021, 15:25

Тысяча за вакцинацию: В Украине уже выплачено полтора миллиарда гривен

Девятнадцатого декабря состоялся официальный запуск программы «єПідтримка», которая предусматривает выплату одной тысячи гривен украинцам, которые полностью вакцинировались от коронавируса. В программе уже зарегистрировались более 3,5 миллиона украинцев.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма на брифинге в понедельник.

«Фактически за первые сутки функционирования программы более 3,5 миллиона украинцев зарегистрировались с целью получения 1 тысячи гривен. Государство начинает прорабатывать эти реестры. Думаю, в ближайшие дни будут произведены выплаты первым миллионам украинцев», — сказал Шурма.

Он отметил, что что некоторые банки — партнеры программы за свой счет уже начали выплачивать деньги, которые государство им компенсирует. По словам замглавы ОП, на сегодняшний день уже выплачено около 1,5 миллиарда гривен.

Сейчас выплаты можно получить через шесть банков: Monobank, ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа Банк и А-банк. Еще около 10 банков сотрудничают с программой в пилотном режиме и в ближайшее время могут присоединиться к участию в ней.

По словам Шурмы, на сегодняшний день участниками программы потрачено более 100 миллионов гривен. Лидером среди оплаты является покупка книг. Также украинцы активно тратят средства на услуги учреждений культуры и театров. Более 80% платежей производятся онлайн.
Замглавы ОП подчеркнул, что программа будет развиваться, в частности с середины января будет доступна опция покупки лекарств для украинцев старше 60 лет.

«Программа будет действовать в течение года, и мы будем постоянно добавлять новые категории. Будем развивать и смотреть на потребности, возникающие в обществе», — заверил Шурма.

Он отметил, что приоритет в получении тысячи гривен будет отдаваться онлайн-инструментам, но разрабатываются разные варианты, чтобы все граждане, имеющие сертификаты вакцинации, получили выплату в удобной для них форме.

В рамках программы «єПідтримка», каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет потратить 1 тысячу гривен на абонемент в спортзал, железнодорожные и авиабилеты, посещение культурных учреждений, а также на покупку книг. Тысячу нужно потратить в течение четырех месяцев с момента зачисления.

Подробнее о том, как получить тысячу гривен можно узнать здесь.

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