Зеленский: Украина в 2022 году надеется получить ответ о вступлении в НАТО

Украина надеется в 2022 году получить четкую временную перспективу вступления страны в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский.



«Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достигнуть членства в Европейском Союзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году», — сказал Зеленский, выступая на конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.



В частности, Россия предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы.



В МИД Украины раскритиковали российские предложения.



В Белом доме заявили, что США видели российские предложения и обсуждают их со своими европейскими союзниками и партнерами.