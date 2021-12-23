«ДНР» заявила о ранении жителя Донецка в результате обстрела

Житель поселка Александровка на западе Донецка был ранен в результате обстрела сегодня утром. Об этом сообщает «СЦКК» при группировке «ДНР».



Уточняется, что осколочные ранения получил мужчина 1969 года рождения



Пострадавшего доставили в центральную городскую больницу № 14 Донецка. У него диагностированы: минно-взрывная травма, множественные ранения левой височно-теменной области, левого плеча, проникающее ранение легочной подвздошной области, ранение обеих голеней по передней поверхности.



Репортер российского ВГТРК в Донецке Андрей Руденко в своем телеграм-канале написал, что, по его данным, мужчина в 5:30 утра (4:30 по Киеву) двигался через мост. Якобы в него была прицельно выпущена 40-мм граната АГС (автоматического гранатомета на станке). Пострадавшего сосед на автомобиле доставил в больницу.



Дочь пострадавшего доупскает, что ее отец мог пострадать в результате разрыва снаряда АГС или мины.



Украинская сторона происшествие на данный момент не комментировала.

Инцидент произошел после вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы, на котором стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.