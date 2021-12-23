ЦИК ждет от Донетчины и Луганщины выводы о возможных выборах в 18 громадах

Центральная избирательная комиссия в очередной раз обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям, чтобы те предоставили выводы о возможности проведения первых местных выборов в 18 громадах весной следующего года. Выборы могут составиться в воскресенье, 27 марта 2022 года, но для этого ЦИК должна ознакомиться с выводами ОГА и получить их не позже 13 января.



«Такая необходимость обусловлена тем, что в Донецкой и Луганской областях проходит операция Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Соответственно, на отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, а также надлежащему обеспечению организации подготовки и проведения выборов с соблюдением требований [Избирательного] Кодекса», – напомнили в пресс-службе ЦИК.



Выборы в ряде громад Донбасса не состоялись 25 октября 2020 года, поскольку чиновники предоставили негативные выводы по безопасности в этих громадах. 5 января и 17 августа 2021 года ЦИК также обращался к областным госадминистрациям и получал такие же выводы о невозможности провести выборы в 18-ти громадах.



Ранее гражданская сеть «ОПОРА» начала мониторинг безопасности 18 громад на Донетчине и Луганщине, где пока не были назначены местные выборы.