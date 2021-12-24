В Мариуполе заново установили главную городскую елку

В центре Мариуполя смонтировали новую конструкцию елки. Фото: MRPL.CITY

В Мариуполе главную городскую елку повторно установили на прежнее место. Городская власть уверяет, что теперь конструкция усилена и не упадет от ветра, передает MRPL.CITY.



Работы по монтажу елки начались вчера, было собрано и укреплено основание конструкции. Сегодня специалисты с автомобильных вышек целый день прикрепляли ветви, потом елку начали декорировать шарами.



«Вместо восьми тросов, которые удерживали конструкцию, сделали дополнительные элементы усиления. Шестнадцать тросов будут удерживать каждый этаж: восемь — нижнюю часть, и еще восемь — верхнюю. И это сделает дерево устойчивее, оно будет защищено, в частности, от ветра», — рассказал заместитель городского головы Александр Кочурин. Он добавил, что все крепежные элементы заменены на новые, крепление удвоено.

Елка на Театральной площади в центре Мариуполя рухнула из-за сильного ветра вечером 19 декабря. К счастью, никто не пострадал.



Момент падения елки в Мариуполе:

