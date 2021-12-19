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В Мариуполе упала главная елка города

19 декабря 2021, 19:24

В Мариуполе упала главная елка города

В центре Мариуполя на Театральной площади рухнула главная городская елка. Инцидент произошел сегодня, 19 сентября, около 17:00.

По словам очевидцев, елка рухнула из-за сильного ветра, передает 0629.


Момент падения елки попал на видео.

В результате инцидента никто не пострадал. 

Предварительно известно, что сломалась конструкция елки. На место происшествия прибыла специальная комиссия, которая установит причины происшествия.

Главную елку Мариуполя начали устанавливать 11 декабря. Она зажгла свои огни в ночь на 19 декабря — перед Днем Святого Николая.

 

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