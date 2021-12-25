Россия заявила, что отводит 10 тысяч военных от границ Украины

Южный военный округ РФ возвращает 10 тысяч военных в места постоянной дислокации после месяца «занятий в полевых условиях». Об этом сообщило «Эхо Москвы» со ссылкой на пресс-службу округа.



Как заявляется, военные находились на общевойсковых полигонах, в том числе в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в оккупированном Крыму.



«Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов», — говорится в сообщении.



Подготовку проходили батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ПВО.

По данным Совета безопасности и обороны Украины, у границ Украины на расстоянии 200 км находится 122 тысяч российских военных, на расстоянии 400 км – 143,5 тысяч.