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СНБО: У границ Украины стоят 122 тысячи российских военных

22 декабря 2021, 16:27

СНБО: У границ Украины стоят 122 тысячи российских военных

У границ Украины на расстоянии 200 км находится 122 тысячи российских военных, на расстоянии 400 км – 143,5 тысячи. Об этом в ходе брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает «Укринформ».

Он в очередной раз отметил, что ситуация с 2014 года у границ никогда не была спокойной, но президент и высшее военное руководство страны ситуацию держит на контроле.

«Мы понимаем, что там происходит, и в случае обострения, – это не может произойти мгновенно, условно говоря сегодня на сегодня, для этого нужно готовиться, – все это мы отслеживаем», – заверил секретарь СНБО.

Данилов также напомнил, что с 1 января 2022 года вступает в силу закон «Об основах национального сопротивления», который позволит усилить обороноспособность страны.

«У нас дополнительно появляются ресурсы, и территориальная оборона, при необходимости, даст обязательно отпор агрессору. Оружие нужно держать смазанным. Желательно им не пользоваться, но при необходимости все граждане знают, что нужно делать», – подчеркнул секретарь СНБО.

Эскалация конфликта со стороны России возможна, но не обязательно, что это произойдет, считает министр обороны Алексей Резников. По его данным, суммарное количество войск в России и на оккупированных территориях, которое может быть использовано против Украины, оценивается в 94,3 тысячи человек.

Согласно снимкам разведки США, вблизи границы с Украиной сосредоточились около 70 тысячи контактников-резервистов, однако ожидается, что к ним присоединятся еще около 100 тысяч военных. Документ разведки также предполагает, что российские войска могут оставлять технику на тренировочных базах, чтобы обеспечить возможность быстрого нападения на Украину.

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