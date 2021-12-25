Минэнерго перечислило 92 миллиона гривен на зарплаты шахтерам

Министерство энергетики направило дополнительно почти 92 млн гривен на финансирование зарплаты шахтеров, сообщает пресс-служба Минэнерго.



«В пятницу, 24 декабря, горняки государственных шахт получили 92 млн гривен на выплату заработной платы», — говорится в сообщении.



Как отмечается, эти средства удалось аккумулировать за счет экономии бюджета министерства и соответствующего перераспределения расходов из других бюджетных программ.



«Денежные средства будут использованы на выплату заработной платы горнякам государственных шахт, имеющих право на получение государственной поддержки», — уточнили в Минэнерго.

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