«ДНР» смягчила антиковидные меры перед Новым годом

На подконтрольной группировке «ДНР» территории сняты ограничения на посещение развлекательных центров, парков культуры и отдыха и аттракционов. Об этом говорится в «указе» главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.



Кроме того, дети младше 14 лет вновь могут находиться в общественных местах без сопровождения родителей или опекунов. Разрешен и выезд организованных групп детей за пределы ОРДО.



Также Пушилин разрешил проведение спортивных соревнований, личных приемов граждан в «органах государственной власти», на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности, а также выездных приемов граждан «представителями госорганов, местных администраций, депутатами Народного совета».



«Указ» вступил в силу с сегодняшнего дня.