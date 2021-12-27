Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Должен рассмотреть президент: Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала нужное число голосов

27 декабря 2021, 18:33

Должен рассмотреть президент: Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала нужное число голосов

Петиция, размещенная на сайте президента Украины, с требованием отменить приказ министерства обороны о расширении перечня специальностей женщин, подлежащих воинскому учету, набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.

Петиция под названием «Знущання над жінками! Не повинні всі жінки, які мають спеціальність та/або професію, бути військовозобов’язаними» была подана 23 декабря и буквально за несколько дней она набрала уже более 27 тысяч голосов.

«Вроде бы изменился только перечень, но, согласно ему, почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по механизму реализации», — написала в тексте петиции ее инициатор Яна Рашевченко.

В данное время петиция имеет статус «ожидает рассмотрения».

Согласно законодательству, в течение трех рабочих дней после того, как наберется нужное количество голосов, Офис президента должен сообщить о начале рассмотрения петиции, которое должно быть проведено в течение 10 рабочих дней.

Министерство обороны Украины расширило список специальностей и профессий, который предусматривает постановку женщин на воинский учет военнообязанных. Соответствующий приказ Минобороны № 313 от 11.10.2021 вступил в силу 17 декабря.

Согласно документу, украинки, если их профессия входит в расширенный перечень, а также они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет), обязаны встать на воинский учет.

Беременным и женщинам с малолетними детьми также нужно будет встать на воинский учет, если их специальности и/или профессии есть в перечне приказа министерства обороны Украины.

Читайте также:

Такой же, как для мужчин: В Минобороны рассказали о порядке взятия женщин на воинский учет 

Еще по теме

Прочее
петиция
Люди
женщины-военнослужащие
Организации
Офис президента

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 декабря
15:32
«ДНР» повышает коммунальные тарифы с 1 января
15:00
«ДНР» смягчила антиковидные меры перед Новым годом
09:15
«ДНР»: В Торезе взорвался легковой автомобиль
21:50
Квартира Бородая в Дубае и химическое оружие на Донбассе. Дайджест НД ►
21:23
Главные новости Донбасса за неделю
22:33
Донбасс-2021: Подводим итоги года ►
15:14
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 27 декабря: Правила на въезд и выезд
12:52
В Макеевке на центральной улице рухнул столб
10:58
«ДНР»: За сутки 226 человек заболели коронавирусом, еще 15 умерли
09:46
«ЛНР» сообщила о 14 заболевших коронавирусом и троих умерших за сутки
21:06
Не обошлось без ЧП: В Донецке и Луганске зажгли главные городские елки
19:57
«ДНР»: Выработки и строительство метро в Донецке полностью ликвидируют
17:21
«ДНР» приостановила действие комендантского часа на новогодние праздники и Крещение
12:04
Денисова призвала МККК помочь удерживаемому в тюрьме «ДНР»
все новости
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 декабря
21:23
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов готовят законопроекты
20:54
Шансы на обмен пленными до конца года очень невелики — Гармаш
19:58
Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год с военной помощью Украине
19:01
ООН доставила в ОРДЛО 28 тонн гуманитарного груза
18:33
Должен рассмотреть президент: Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала нужное число голосов
18:28
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
17:58
В Торецке объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на водопроводе в «серой» зоне
17:26
ООС: Боевики 9 раз нарушили режим «тишины», тяжело ранены двое украинских военных
15:32
«ДНР» повышает коммунальные тарифы с 1 января
15:21
Еще четыре человека умерли от коронавируса на Донетчине
15:00
«ДНР» смягчила антиковидные меры перед Новым годом
14:20
Американский самолет-разведчик мониторит ситуацию на Донбассе
13:32
Лавров сказал, когда состоятся переговоры с США о «гарантиях безопасности»
12:35
МИД РФ: Вопрос членства Украины в НАТО для Москвы такой же важный, как и для Киева
все новости
ВИДЕО
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов готовят законопроекты
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28
Квартира Бородая в Дубае и химическое оружие на Донбассе. Дайджест НД ►
26 декабря, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция