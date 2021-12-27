Должен рассмотреть президент: Петиция об отмене воинского учета для женщин набрала нужное число голосов

Петиция, размещенная на сайте президента Украины, с требованием отменить приказ министерства обороны о расширении перечня специальностей женщин, подлежащих воинскому учету, набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.



Петиция под названием «Знущання над жінками! Не повинні всі жінки, які мають спеціальність та/або професію, бути військовозобов’язаними» была подана 23 декабря и буквально за несколько дней она набрала уже более 27 тысяч голосов.



«Вроде бы изменился только перечень, но, согласно ему, почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по механизму реализации», — написала в тексте петиции ее инициатор Яна Рашевченко.



В данное время петиция имеет статус «ожидает рассмотрения».



Согласно законодательству, в течение трех рабочих дней после того, как наберется нужное количество голосов, Офис президента должен сообщить о начале рассмотрения петиции, которое должно быть проведено в течение 10 рабочих дней.

Министерство обороны Украины расширило список специальностей и профессий, который предусматривает постановку женщин на воинский учет военнообязанных. Соответствующий приказ Минобороны № 313 от 11.10.2021 вступил в силу 17 декабря.



Согласно документу, украинки, если их профессия входит в расширенный перечень, а также они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет), обязаны встать на воинский учет.



Беременным и женщинам с малолетними детьми также нужно будет встать на воинский учет, если их специальности и/или профессии есть в перечне приказа министерства обороны Украины.