В Красном Луче упала главная новогодняя елка

Упавшая елка в Красном Луче. Фото: «Новости ЛНР» / VK

В подконтрольном группировке «ЛНР» городе Красный Луч (после декоммунизации Хрустальный) упала елка на центральной площади. Соответствующее фото опубликовали в местных сообществах в соцсетях.



В «администрации» города уточнили, что инцидент произошел 28 декабря из-за непогоды. Из-за сильных порывов ветра и метели не выдержала одна из растяжек крепления елки.



Работники коммунальных служб вернули елку на место. «Частично заменены и укреплены конструкции, восстановлено основание, произведены работы по сборке и украшению главной новогодней елки», — уточнили в «администрации».

19 декабря главная городская елка упала в Мариуполе. Позже ее установили заново.