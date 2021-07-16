Польша обещает, что решение конфликта на Донбассе будет в центре ее председательства в ОБСЕ

Польское председательство в ОБСЕ в 2022 году будет уделять большое внимание мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время своего выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает «Укринформ».



«Польша будет полностью поддерживать все дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта в Украине и вокруг нее, в соответствии с Минскими договоренностями и при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и единства Украины в пределах ее международно признанных границ », - заявил Рау.



По его словам, основным пунктом повестки дня польского председательства в ОБСЕ будет именно содействие прогрессу в мирном урегулировании конфликтов на территории стран-участниц ОБСЕ.



В своей речи глава МИД Польши также высоко оценил вклад в мирное урегулирование в Украине, который делает миссия ОБСЕ.



«СММ должна иметь возможность полноценно и эффективно выполнять свой мандат на всей территории Украины», — подчеркнул он.



В 2021 году в ОБСЕ, куда входит 57 стран-участниц, председательствует Швеция. С 1 января 2022 года в порядке ротации годовое председательство примет на себя Польша.