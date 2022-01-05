Стало известно, когда возобновит работу мобильный Ощадбанк на Донбассе

Передвижные мобильные подразделения Ощадбанка вблизи линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях в данное время не работают. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«Информируем, что мобильные подразделения Донецкого областного управления АО "Ощадбанк" и Луганского областного управления АО "Ощадбанк" не будут работать в период с 4.01.2022 по 7.01.2022», — говорится в сообщении.



В Минреинтеграции добавили, что мобильные отделения Ощадбанка возобновят работу в штатном режиме с 10 января.