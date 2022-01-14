ЦИК установила, что выборы в 18 громадах на Донбассе пока провести невозможно

Первые местные выборы в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей невозможно провести 27 марта 2022 года по причинам безопасности. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии на основе выводов Донецкой и Луганской областных государственных администраций.



В ЦИК напомнили, что 23 декабря 2021 года в очередной раз обращались с соответствующим запросом в Донецкую и Луганскую ОГА.



«В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.



В частности, в материалах ОГА указано, что «Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на неподконтрольной украинским властям территории зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных положениями Минских соглашений, которое по своим характеристикам позволяет легко поражать цели на расстоянии 15-20 км от линии столкновения».



Также, по информации ОГА, «в условиях всеобъемлющего режима прекращения огня незаконные вооруженные формирования активно применяют тактику дистанционного минирования, поджигают сухостой вблизи позиций Вооруженных Сил Украины и населенных пунктов».



В ЦИК отмечают, что таким образом, учитывая выводы Командования ООС, ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по проведению местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, «Донецкая и Луганская областные государственные администрации – областные военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 27 марта 2022 на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей».



В число таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

ЦИК накануне предыдущих местных выборов обращалась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации – областные военно-гражданские администрации с аналогичными обращениями 30 июля 2020 года, 5 января и 17 августа 2021 года.