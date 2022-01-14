Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ЦИК установила, что выборы в 18 громадах на Донбассе пока провести невозможно

14 января 2022, 19:47

ЦИК установила, что выборы в 18 громадах на Донбассе пока провести невозможно

Первые местные выборы в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей невозможно провести 27 марта 2022 года по причинам безопасности. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии на основе выводов Донецкой и Луганской областных государственных администраций.

В ЦИК напомнили, что 23 декабря 2021 года в очередной раз обращались с соответствующим запросом в Донецкую и Луганскую ОГА.

«В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.

В частности, в материалах ОГА указано, что «Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на неподконтрольной украинским властям территории зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных положениями Минских соглашений, которое по своим характеристикам позволяет легко поражать цели на расстоянии 15-20 км от линии столкновения».

Также, по информации ОГА, «в условиях всеобъемлющего режима прекращения огня незаконные вооруженные формирования активно применяют тактику дистанционного минирования, поджигают сухостой вблизи позиций Вооруженных Сил Украины и населенных пунктов».

В ЦИК отмечают, что таким образом, учитывая выводы Командования ООС, ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по проведению местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, «Донецкая и Луганская областные государственные администрации – областные военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 27 марта 2022 на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей».

В число таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

ЦИК накануне предыдущих местных выборов обращалась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации – областные военно-гражданские администрации с аналогичными обращениями 30 июля 2020 года, 5 января и 17 августа 2021 года.

Читайте также:

Верещук прокомментировала возможность выборов в 18 громадах на Донбассе 

Еще по теме

Прочее
Выборы
Организации
Центризбирком

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:56
Украинский военный Онищук седьмой год находится в плену «ЛНР»
16:26
Пушилин нашел замену уволенному «министру угля»
16:20
«ДНР» рассказала о попытках перевоза крупных сумм денег через границу с Россией
11:42
«ДНР»: 233 заболевших и 27 умерших от ковида за сутки
11:09
Омбудсмен рассказала об издевательствах над двумя братьями в плену «ДНР»
08:22
«ЛНР»: четверо умерших от COVID-19 и более 50 заболевших
23:03
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 13 января
16:18
Охранял руководство «ДНР» и перемещал технику: суд вынес приговор командиру боевиков
13:44
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 14 января. Какие правила
10:42
«ДНР» заявила о 235 случаях коронавируса за сутки. Умерли двое
09:28
Беспилотники ОБСЕ обстреливали и глушили во время пролетов над Донетчиной
08:52
«ЛНР»: Еще 50 заболевших и трое умерших от коронавируса
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 января
20:13
«Министр угля ДНР» ушел в отставку
19:06
В Донецке произошло ДТП с участием «скорой»
все новости
19:47
ЦИК установила, что выборы в 18 громадах на Донбассе пока провести невозможно
19:12
В Кремле заявили, что не получали предложений по саммиту с США и Украиной
18:57
ВСУ начали интенсивную подготовку тактической авиации
18:25
Россия готовит спецоперацию на Донбассе, чтобы оправдать вторжение в Украину — разведка США
17:28
ООС: Боевики обстреляли украинских военных из запрещенных минометов
17:07
ЦРУ тайно готовит украинских военных для отпора российской агрессии — СМИ
17:03
Зеленский предложил Байдену и Путину трехстороннюю встречу
16:56
Украинский военный Онищук седьмой год находится в плену «ЛНР»
16:26
Пушилин нашел замену уволенному «министру угля»
16:20
«ДНР» рассказала о попытках перевоза крупных сумм денег через границу с Россией
16:05
Глава МИД Германии посетит Украину и Россию
15:00
ГБР: Порошенко купил авиабилет в Стамбул уже после «побега» от повестки
14:57
Путин назначил Грызлова послом в Беларуси
14:22
Одного из начальников полиции Луганщины задержали за получение взятки
13:03
Лавров отрицает, что Москва пошла по сценарию «проси больше, дадут меньше» в переговорах с Западом
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция