По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 января

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки лаборатории подтвердили 314 новых случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений умерли еще пятеро пациентов. С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 170 252 человек. Из них 162 635 пациентов выздоровели, 5 210 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 233 случаев коронавируса и 27 летальных случаев. С начала пандемии группировка «ДНР» подтверждает 120 275 заболевших. Из них 108 801 человек выздоровели, летальных случаев — 9376.



В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 98 новых случаев COVID-19, один человек умер. За все время пандемии ковид установлен у 60 637 человек. Из них выздоровели 57 304 человек, умерли — 2 230 пациентов.



Политика



Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения трехсторонней встречи между президентами Украины, России и США. Кремль заявляет, что Россия пока не получала предложений по проведению трехстороннего саммита РФ-США-Украина.



Россия не дала ответ на инициативу о включении представителей Германии и Франции в состав Совместного центра по контролю и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК).



США располагает разведданными, которые говорят о том, что Россия подготовила проведение операции под чужим флагом на востоке Украины, чтобы оправдать вторжение в страну. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.



Права человека



Братья Сергей и Дмитрий Хараберюши, которых незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии № 32, подвергаются жестоким пыткам за свою проукраинскую позицию. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Общество



Масштабная хакерская атака на украинские государственные сайты произошла в ночь с 13 на 14 января. Хакеры оставили на сайте МИД Украины сообщение, в котором утверждали, что завладели персональными данными украинцев. Служба безопасности Украины установила признаки причастности связанных с Россией хакерских групп к кибератаке.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин назначил исполняющим обязанности «министра угля и энергетики» Анатолия Нестеренко. Ранее Нестеренко являлся «первым заместителем министра угля и энергетики».

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