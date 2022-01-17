Минздрав: Модульный центр вакцинации на КПВВ «Станица Луганская» уже обустроен

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на КПВВ «Станица Луганская» обустроен модульный центр вакцинации от коронавируса. Об этом было заявлено на сегодняшнем селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса в Украине, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.



Министр проинформировал, что в сельской местности начали работу мобильные бригады по вакцинации, а на КПВВ «Станица Луганская» обустроен модульный центр вакцинации.



В свою очередь Зеленский подчеркнул, что подобный центр необходимо обустраивать и на КПВВ «Новотроицкое» на Донетчине.



В Кабмине отметили стремительный рост количества новых случаев COVID-19: если на позапрошлой неделе было зафиксировано 28 000 случаев, то на прошлой — 55 000, то есть увеличение почти в два раза.



Количество активных больных тоже выросло — с 93 000 до 105 000. Госпитализировано на прошлой неделе примерно 11000 человек. Все области Украины, кроме пребывающих в «оранжевой» зоне эпидопасности Ивано-Франковской и Сумской, находятся в «желтой» зоне.



Соглсано прогнозам правительства, ожидается дальнейшее увеличение количества заболевших COVID-19, так же, как и в других странах.



В ходе селекторного совещания было указано, что темпы вакцинации растут, если сравнивать с праздничными неделями. В Минздраве уточнили, что на прошлой неделе сделали прививки 552000 украинцев, а всего с начала кампании по вакцинации сделано 29,37 миллиона прививок. В общей сложности вакцинацией охватили 15 миллионов человек, из них 14,28 миллиона получили две дозы.



Несмотря на то, что вводить бустерную дозу вакцины в Украине стали недавно, уже около 100000 граждан сделали третью прививку.



Кроме того, в ближайшее время на заседании Кабмина планируется принять решение о возможности использования средств по программе «єПідтримка» вакцинированными гражданами старше 60 лет.