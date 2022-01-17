Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Минздрав: Модульный центр вакцинации на КПВВ «Станица Луганская» уже обустроен

17 января 2022, 17:21

Минздрав: Модульный центр вакцинации на КПВВ «Станица Луганская» уже обустроен

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на КПВВ «Станица Луганская» обустроен модульный центр вакцинации от коронавируса. Об этом было заявлено на сегодняшнем селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса в Украине, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.

Министр проинформировал, что в сельской местности начали работу мобильные бригады по вакцинации, а на КПВВ «Станица Луганская» обустроен модульный центр вакцинации.

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что подобный центр необходимо обустраивать и на КПВВ «Новотроицкое» на Донетчине.

В Кабмине отметили стремительный рост количества новых случаев COVID-19: если на позапрошлой неделе было зафиксировано 28 000 случаев, то на прошлой — 55 000, то есть увеличение почти в два раза.

Количество активных больных тоже выросло — с 93 000 до 105 000. Госпитализировано на прошлой неделе примерно 11000 человек. Все области Украины, кроме пребывающих в «оранжевой» зоне эпидопасности Ивано-Франковской и Сумской, находятся в «желтой» зоне.

Соглсано прогнозам правительства, ожидается дальнейшее увеличение количества заболевших COVID-19, так же, как и в других странах.

В ходе селекторного совещания было указано, что темпы вакцинации растут, если сравнивать с праздничными неделями. В Минздраве уточнили, что на прошлой неделе сделали прививки 552000 украинцев, а всего с начала кампании по вакцинации сделано 29,37 миллиона прививок. В общей сложности вакцинацией охватили 15 миллионов человек, из них 14,28 миллиона получили две дозы.

Несмотря на то, что вводить бустерную дозу вакцины в Украине стали недавно, уже около 100000 граждан сделали третью прививку.

Кроме того, в ближайшее время на заседании Кабмина планируется принять решение о возможности использования средств по программе «єПідтримка» вакцинированными гражданами старше 60 лет.

Еще по теме

Места
Вакцинация Минздрав КПВВ Новотроицкое КПВВ Станица Луганская коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:32
Денисова: В плену «ДНР» находится девушка, которой нужна медпомощь
08:51
В Донецке умер глава районной «администрации» при «ДНР»
23:57
Главные новости Донбасса за неделю
20:45
Абсурд на КПВВ, колбаса «ДНР» и ликвидация донецкого метро. Дайджест НД ►
14:03
В Донецке горела многоэтажка: огонь уничтожил 7 квартир, есть погибший
10:37
Беспилотник ОБСЕ глушили и обстреливали во время пролета над Донетчиной
22:30
НАТО отвергло ультиматум Путина. В РФ готовятся признать «ЛДНР». Донбасс сегодня ►
15:48
«ЛНР»: Из-за проблем с электричеством ряду городов сокращена подача воды
13:58
РФ может использовать утечку химикатов в Горловке как повод для вторжения в Украину — разведка
13:12
«ДНР» сообщила о 222 заболевших коронавирусом за сутки
09:58
«ЛНР» сообщила о 32 новых случаях ковида и двух умерших за сутки
09:47
Непогода и сильный ветер: В ОРДО обесточены почти 14,5 тысяч абонентов
22:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 января
16:56
Украинский военный Онищук седьмой год находится в плену «ЛНР»
16:26
Пушилин нашел замену уволенному «министру угля»
все новости
17:21
Минздрав: Модульный центр вакцинации на КПВВ «Станица Луганская» уже обустроен
17:12
Боевики не стреляли сегодня на Донбассе
16:50
Прокуратура просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в миллиард гривен
16:43
Более 30 домов передадут на баланс Константиновки
15:55
Украина и Германия не договорились о поставках оружия
15:11
Еще шестеро заболевших ковидом умерли на Донетчине
15:00
Минобороны изменит правила воинского учета женщин и не будет штрафовать в этом году
14:53
Кулеба заверил, что Украина не планировала и не планирует наступления на Донбассе
13:46
Главы МИД Германии и Франции посетят Донбасс
13:44
Замминистра обороны назначен бывший подчиненный Резникова по Минреинтеграции
13:24
Мобильные отделения Ощадбанка возобновили работу на Донбассе
12:58
Экс-министр энергетики находится в международном розыске по делу об угле из ОРДЛО
12:37
В Кремле отреагировали на предложение Зеленского о саммите с Путиным и Байденом
12:27
На Луганщине за сутки выявили меньше десятка случаев COVID-19
12:15
В суде по делу Порошенко объявили перерыв на несколько часов
все новости
ВИДЕО
Абсурд на КПВВ, колбаса «ДНР» и ликвидация донецкого метро. Дайджест НД ►
16 января, 20:45
НАТО отвергло ультиматум Путина. В РФ готовятся признать «ЛДНР». Донбасс сегодня ►
15 января, 22:30
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция