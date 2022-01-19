«Я не собирался увольняться»: Арестович прокомментировал свой уход с Банковой

Бывший внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович прокомментировал причины своего увольнения.



На своей Facebook-странице он пояснил, почему принял такое решение.



«Знаете, я не собирался увольняться. В понедельник я приехал на работу как обычно, подошел к зданию и понял, что больше не хочу переступать его порог. Потому, что я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы макиавелли, цинизм, холодный расчет и все такое). Но слабости я простить не могу», — написал Арестович.



Под «слабостью» он подразумевает события, связанные с возвращением в Украину экс-президента Петра Порошенко.



«Не знаю, кто автор сценария шоу в Жулянах, закрепившего слабость, как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним уже точно не по пути», — резюмировал Арестович.

17 января стало известно, что Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента и с должности спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Арестович занимал должность внештатного советника Андрея Ермака по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года. С 28 октября 2020 года был спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу.