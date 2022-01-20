Зеленский надеется, что переговоры с Россией приведут к деэскалации на Донбассе

Президент Владимир Зеленский надеется, что результатом переговоров с Россией в различных форматах будет деэскалация ситуации на границе с Украиной, а также то, что РФ гарантирует достижение мира на Донбассе.



Об этом Зеленский заявил во время видеообращения в рамках подготовки Пятой конференции по вопросам реформ в Украине.



«События, которые в последние недели разворачиваются вокруг Украины, в очередной раз показали уникальную роль Украины для Европы и ее будущего. Эти события подтверждают, что всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Я ожидаю, что результатом наших общих усилий, наших переговоров с Российской Федерацией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством России достижения мира на Донбассе», — сказал президент.



Зеленский подчеркнул, что несмотря на все трудности, которые приходится преодолевать, Украина остается страной свободы и надежды.

Зеленский вчера вечером обратился к украинцам в связи с угрозой вторжения России. Он сказал в видеозаявлении, что не нужно паниковать, однако страна должна быть готова к войне.



Президент США Джо Байден считает, что президент РФ Владимир Путин не собирается развязывать полномасштабную войну в Европе. Вместе с тем он в очередной раз пригрозил России беспрецедентными санкциями в случае новой атаки на Украину.