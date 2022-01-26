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Рада увеличила площадь Угледара на Донетчине

26 января 2022, 14:02

Рада увеличила площадь Угледара на Донетчине

Верховная Рада увеличила границы города Угледар Волновахского района Донецкой области. Соответствующее постановление поддержали 277 голосами народных депутатов на заседании в среду.

Документом предусмотрено увеличить территорию Угледара на 32,8717 гектара земель, и утвердить территорию города общей площадью 582,0000 гектара.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, целью является «создание полноценной жизненной среды и благоприятных условий территориального развития города, обеспечение эффективного использования потенциала территорий с сохранением их природных ландшафтов и историко-культурной ценности с учетом интересов владельцев земельных участков и землепользователей».

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