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США призывают американцев подумать над возможностью покинуть Украину

26 января 2022, 17:54

США призывают американцев подумать над возможностью покинуть Украину

Посольство США рекомендует американцам, находящимся на территории Украины, рассмотреть возможность отъезда из страны в связи с возросшей угрозой военных действий со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Там отмечают, что ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы российских военных действий и может ухудшиться без предупреждения.

«Посольство США настоятельно рекомендует гражданам США, находящимся в Украине, рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт», — говорится в сообщении.

Ведомство также гарантирует оказание помощи тем гражданам США, которые по разным обстоятельствам не могут покинуть Украину.

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