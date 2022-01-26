США призывают американцев подумать над возможностью покинуть Украину

Посольство США рекомендует американцам, находящимся на территории Украины, рассмотреть возможность отъезда из страны в связи с возросшей угрозой военных действий со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба посольства.



Там отмечают, что ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы российских военных действий и может ухудшиться без предупреждения.



«Посольство США настоятельно рекомендует гражданам США, находящимся в Украине, рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт», — говорится в сообщении.



Ведомство также гарантирует оказание помощи тем гражданам США, которые по разным обстоятельствам не могут покинуть Украину.