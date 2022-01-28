На Донбассе с полуночи не стреляли

С начала суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



«Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки, 27 января, со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы два нарушения. Так, на Луганщине, в непосредственной близости от переднего края обороны была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков.