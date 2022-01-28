«Я знаю больше деталей»: Зеленский заявил об отсутствии недоразумений с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет недоразумений с президентом США Джо Байденом. Об этом он сказал на пресс-конференции для иностранных медиа в пятницу.



«Когда говорят, что у нас есть недоразумения, то у нас нет недоразумений с президентом США. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как и он глубоко понимает, что происходит в США», — заявил Зеленский.



Он также отметил, что президент США получает информацию о ситуации на границе с Россией не от посредников, а напрямую от него.



«Я президент Украины, я нахожусь здесь, поэтому знаю больше деталей, глубже, чем любой президент. Вопрос не в президенте США. Очень важно, чтобы не только наши спецслужбы обменивались информацией, нужно быть здесь и обмениваться информацией», — сказал глава государства.

Ранее CNN со ссылкой украинского высокопоставленного чиновника, чье имя не называется, сообщило, что Байден и Зеленский в ходе телефонного разговора 27 января разошлись во мнениях о том, насколько серьезна угроза российского вторжения. Согласно сообщению телеканала, Байден говорил Зеленскому, что есть угроза российской атаки в ближайшее время и вторжение почти неизбежно, как только почва достаточно промерзнет в феврале.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг, что между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом произошел конфликт относительно угрозы российского военного наступления.