Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Штаб ООС не зафиксировал обстрелов на Донбассе в пятницу и с утра субботы

29 января 2022, 08:48

Штаб ООС не зафиксировал обстрелов на Донбассе в пятницу и с утра субботы

Согласно информации штаба операции Объединенных сил, за минувшие сутки и с утра субботы обстрелов со стороны боевиков на Донбассе не было.

«За прошедшие сутки, 28 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Там отметили, что военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию.

Группировка «ДНР» заявила, что 28 января ее позиции были обстреляны в районе поселков Александровка на окраине Донецка, Коминтерново, Ясное, Сосновское. Кроме того, сообщается, что с утра субботы в направлении Александровки был снайперский обстрел.

В группировке «ЛНР» сообщили, что за минувшие сутки обстрелов не зафиксировано.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Прочее
режим тишины ситуация на фронте
Организации
Штаб ООС

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:57
В Госдуме заявили, что жителей ОРДЛО с российскими паспортами могут призвать на службу в армию РФ
10:45
«ДНР» заявила о 786 новых случаях коронавируса за сутки
09:24
«ЛНР» сообщила о 82 заболевших коронавирусом за сутки
23:46
РФ усиливает группировку, Зеленского позвали в Москву. Главное
11:56
«ДНР»: почти 700 новых случаев COVID-19
10:58
Россия не будет признавать «Л-ДНР» в случае выполнения Минских соглашений Украиной, заявил Лавров
10:27
В Донецке проверяют сообщения о минировании девяти зданий, включая «министерства ДНР»
08:44
«ЛНР» сообщила о 126 новых случаях COVID-19
22:24
Более 720 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта
21:44
Москва высказалась о войне с Украиной, «ДНР» ждет оружие. Главное
18:39
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 28 января: Правила пересечения
16:42
В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки
14:12
Пушилин заявил, что «ДНР» нуждается в современном оружии
13:04
«ДНР» перевела на карантин более полусотни школ
12:37
Путину хорошо известно об инициативе поставлять оружие боевикам на Донбассе — Песков
все новости
12:30
Для сдерживания России: В Украину приедет премьер-министр Великобритании перед встречей с Путиным
10:57
В Госдуме заявили, что жителей ОРДЛО с российскими паспортами могут призвать на службу в армию РФ
10:45
«ДНР» заявила о 786 новых случаях коронавируса за сутки
09:37
Зеленский и Макрон договорились ускорить встречу политсоветников Нормандского формата
09:24
«ЛНР» сообщила о 82 заболевших коронавирусом за сутки
08:48
Штаб ООС не зафиксировал обстрелов на Донбассе в пятницу и с утра субботы
08:19
Новый антирекорд: В Украине за сутки выявили свыше 37 тысяч новых случаев COVID-19
23:46
РФ усиливает группировку, Зеленского позвали в Москву. Главное
22:48
Россия задержала двух украинских рыбаков в Черном море
22:19
Правозащитник оценил последствия поставок Россией оружия в ОРДЛО
21:42
Президент назвал наибольший риск, который может спровоцировать Россию на эскалацию
21:13
Украина получила четвертую партию военно-технической помощи от США
20:58
Зеленский выступает за создание переговорной площадки в формате США-Россия-Украина
20:21
В России и ОРДЛО удерживают 444 украинских политзаключенных и заложников — Денисова
19:43
«Цинизм высшего уровня»: Президент Украины — о приглашении главы российского МИД
все новости
ВИДЕО
Возможна ли большая война? Опрос в Донецке ►
25 января, 16:35
«Слив» данных украинцев в интернет правда? Мураев, Джеймс Бонд и МИ-6 — что общего? Дайджест НД ►
23 января, 22:20
Взрывоопасное метро в Донецке и угольное дело Порошенко-Медведчука. Донбасс сегодня ►
22 января, 22:34

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция