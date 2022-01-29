Штаб ООС не зафиксировал обстрелов на Донбассе в пятницу и с утра субботы

Согласно информации штаба операции Объединенных сил, за минувшие сутки и с утра субботы обстрелов со стороны боевиков на Донбассе не было.



«За прошедшие сутки, 28 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.



Там отметили, что военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию.



Группировка «ДНР» заявила, что 28 января ее позиции были обстреляны в районе поселков Александровка на окраине Донецка, Коминтерново, Ясное, Сосновское. Кроме того, сообщается, что с утра субботы в направлении Александровки был снайперский обстрел.



В группировке «ЛНР» сообщили, что за минувшие сутки обстрелов не зафиксировано.