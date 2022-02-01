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Подозреваемые в организации массовых беспорядков в Украине арестованы без права на залог

01 февраля 2022, 22:46

Подозреваемые в организации массовых беспорядков в Украине арестованы без права на залог

Печерский районный суд Киев на заседании во вторник, 1 февраля, принял решение о взятии под стражу подозреваемых в организации массовых беспорядков в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Организатору суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога. Такая же мера пресечения назначена второму фигуранту», — говорится в сообщении.

На время расследования подозреваемые в планировании массовых беспорядков будут находиться под стражей. Задержанным было сообщено о подозрении в покушении в организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

Наказание за совершение преступления предусматривает лишение свободы до 8 лет.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что 30 января была задержана группа людей, которая планировала массовые беспорядке в Киеве, а также в в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

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