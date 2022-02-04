Венгрия заблокировала вступление Украины в киберцентр НАТО

Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО (CCDCOE), сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источник.



Накануне в ток-шоу «Право на власть» о блокаде со стороны одной из стран Европы рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.



«Есть такой институт, который называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все соответствующие верификации. Так вот: одна из европейских стран отказала в участии нашей стране в этом уважаемом институте», — сказал он.

При этом Данилов подчеркнул, что это случилось, хотя всем известно о постоянных кибератаках, направленных на Украину.



«Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали. Одна страна из всех входящих в этот Альянс против. Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорится, искренние?», — отметил секретарь СНБО.



Источник издания, участвовавший в процессе, подтвердил, что именно Венгрия блокировала вступление Украины.



По его словам, процедура одобрения заявки Украины началась в октябре 2021 года. Если бы все прошло успешно, то уже с 1 января этого года страна являлась бы членом центра. Но через некоторое время Будапешт заявил о блокировании вступления Украины.

Согласно правилам, страны НАТО могут вернуться к рассмотрению заявки и, возможно, другим членам Альянса удастся переубедить венгерскую сторону. Однако заседания по расширению состава проводятся два раза в год: то есть если события будут развиваться положительно, то Украина может присоединиться лишь со второго полугодия 2022-го.

На данный момент Венгрия не обнародовала свою позицию по данному вопросу.

В Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства.

За кибератакой на органы государственной власти, которая произошла в ночь на 14 января, стоят российские спецслужбы. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский.