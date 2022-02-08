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МИД раскритиковал Reuters за интервью с «лидером сепаратистов» Пушилиным

08 февраля 2022, 13:54

МИД раскритиковал Reuters за интервью с «лидером сепаратистов» Пушилиным

Министерство иностранных дел упрекнуло агентство Reuters за интервью с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным, в котором его представили как «лидера поддерживаемых Россией сепаратистов». Интервью, которое вызвало критику украинского МИД, было записано в офисе Пушилина в оккупированном Донецке, вышло на сайте агентства 7 февраля.

Пушилин, которого агентство назвало «лидером отколовшейся Донецкой народной республики» заявил, что «ДНР» обратится к России за помощью в случае начала масштабного конфликта, в развязывании которого он обвинил Украину и западные страны.

«В первую очередь мы рассчитываем на себя, но мы не исключаем, что будем вынуждены обратиться к России, если Украина при поддержке западных стран перейдет определенную черту», — сказал он.

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Глава группировки «ДНР» утверждает, что не контактирует с Россией по поводу поставок оружия, но признал нехватку средств электронной борьбы, противовоздушной обороны и способности противостоять беспилотникам украинской армии турецкого производства.

Пушилин отказался дать четкий ответ на вопрос о вероятности признания Россией отдельных районов Донецкой области, к чему недавно призвали российского президента Владимира Путина депутаты Госдумы РФ от Компартии.

Говоря о данных американских чиновников о том, что российская армия может вторгнуться на территорию Украины, когда «земля замерзнет», Пушилин назвал эти заявления «наивными» и добавил, что масштабный конфликт может начаться в любой момент.

«Все может начаться в любой момент, независимо от погодных условий. Иногда неблагоприятные погодные условия являются хорошим прикрытием для начала атаки», — сказал он.

На публикацию Reuters отреагировал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, указавший на несоответствие приведенных в интервью данных с реальностью.

«Reuters, на Донбассе не сепаратисты, а российская оккупационная администрация. Внимание к российским "доверенным лицам" создает фальшивую реальность, подрывает усилия по привлечению России к ответственности за свои преступления. Когда речь идет о европейской безопасности, ответственная журналистика играет решающую роль», — отметил он.

В этот же день Reuters опубликовало еще одно интервью, с главой одного из незаконных вооруженных формирований «ДНР», бывшим главой спецподразделения СБУ «Альфа» в Донецкой области Александром Ходаковским. Во время общения с журналистами Ходаковский, представленный в материале как «влиятельный командир сепаратистов» призвал Россию направить 30 000 солдат и системы залпового огня «Град» и «Ураган» для усиления, как выразилось агентство, «повстанческих сил, сражающихся в отделившемся Донецком регионе».

По словам Ходаковского, у «армии ДНР» имеется около 30 000 боевиков, но только 10 000 пригодны для службы на передовой. Он также признал нехватку у «ДНР» специалистов, способных обращаться с системами вооружений «Град» и «Ураган».

«Я хотел бы видеть российские военные подразделения, которые смогут использовать это оружие», — сказал он.

Киев неоднократно отвергал обвинения Москвы в том, что Украина может начать наступление на Донбасс, указывая на дипломатический путь как на единственный способ завершить конфликт.

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Места
Донецк
Прочее
Вторжение российская агрессия

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