Путин назвал условие, при котором РФ будет поставлять газ через Украину

Россия готова продолжать поставки газа европейским потребителям через Украину и после 2024 года, если это будет рентабельно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Кремле во вторник.



«Естественно если на это будет спрос со стороны европейских партнеров и это будет рентабельно..., а украинская газотранспортная система будет находиться в исправном техническом состоянии», — сказал Путин.

Действующий договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» на транспортировку газа был подписан 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Контракт предполагает, что в 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.



Глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести переговоры с Украиной о продлении соглашения о транзите газа в ЕС после 2024 года.