600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду: «Дія» подверглась кибератаке

Вечером во вторник, 15 февраля, портал «Дія» подвергся кибератаке вслед за украинскими банками. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.



«Приблизительно в 20:00, вслед за банками, мощная DDoS-атака началась и на портале "Дія", что было ожидаемо. Первоначальный вектор — Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана. И снова была "отбита"», — сообщил Федоров.



Он отметил, что для пользователей «Дії» атака осталась незаметной.



«Работаем под постоянным давлением и провокациями, но максимально мобилизованы и сконцентрированы. Сохраняем спокойствие и двигаемся дальше», — написал глава Минцифры.

Начиная со второй половины дня 15 февраля на ряд информационных ресурсов Украины произошла мощная DDоS-атака. В частности, были зафиксированы перебои в работе веб-сервисов «Приватбанка» и «Ощадбанка». Также атаке подверглись сайты министерства обороны и Вооруженных сил Украины. По состоянию на 19:30 того же дня работа банковских веб-ресурсов была возобновлена.