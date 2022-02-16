Ахметов: Счастливый Донецк может быть только в единой Украине

Бизнесмен и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов заявил, что «счастливый Донецк может быть только в единой Украине». Об этом он сказал во время сегодняшнего визита в Мариуполь, фрагмент которого показал телеканал «Украина 24».



«Я не был 8 лет в родном и любимом городе. У меня есть мечта: чтобы на "Донбасс Арене" звучал гимн Лиги чемпионов и чтобы у меня была возможность выступить перед болельщиками, перед своими земляками. Я уже говорил не раз, счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине», — сказал Ахметов.



Он признался, что разволновался, когда ехал из Запорожья в Мариуполь и увидел дорожный указатель на Донецк.



«Вчера, когда ехали из Запорожья, мне показывают указатель "Донецк — 100 километров". У меня сразу пульс 180, разволновался», — сказал Ахметов.



Богатейший украинский бизнесмен сегодня находится в Мариуполе. Также в город сегодня приедет президент Владимир Зеленский.