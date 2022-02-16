Зеленский сегодня посетит Донецкую область

Президент Владимир Зеленский сегодня, 16 февраля, будет находиться с рабочими поездками в Ровенской и Донецкой областях. Об этом было объявлено во время телемарафона по случаю Дня единения.



Сегодня утром президент вылетел из аэропорта «Борисполь» в Ровенскую область, а затем отправится в Донецкую область. на Донетчине он посетит Мариуполь.



Сегодня в Мариуполе также находится миллиардер Ринат Ахметов. Встретится ли он с Зеленским, неизвестно.



К приезду высокопоставленных гостей коммунальные службы Мариуполя сегодня занялись косметическим ремонтом на площади Свободы.

Президент Владимир Зеленский своим указом объявил 16 февраля 2022 года Днем единения украинцев. Решения было принято на фоне опасений западных лидеров и публикаций СМИ о том, что 16 февраля якобы состоится вторжение России в Украину.