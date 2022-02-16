Индексация пенсий с 1 марта: В Минсоцполитики рассказали, на сколько увеличатся выплаты

С 1 марта более 10 миллионов украинцев получат повышенные пенсии. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам социальной политики Украины.



Как отмечается, правительство утвердило постановление об индексации пенсий, которым предусмотрен перерасчет выплат с применением увеличенного на 14% показателя средней заработной платы, учитываемого для исчисления пенсии.



«В результате повышенные пенсии получат более 10 млн человек. Из них 8 миллионов получат повышенные страховые пенсии, назначенные до 2019 года. Средний размер повышения составит около 360 гривен. При этом наименьший размер повышения составит 100 гривен», — говорится в сообщении.



Кроме того, для людей с инвалидностью из числа пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС средний размер повышения пенсий составит около 1 100 гривен.



В первый раз с применением этого показателя увеличат пенсии военным. В результате повышение получат полмиллиона пенсионеров, и средний размер такого повышения составит 705 гривен.



«Ежемесячные компенсационные выплаты, выплачиваемые дополнительно к пенсии, для людей старше 75 лет также повышаются. Это коснется 2,2 миллиона человек. Соответственно, лица 80+ получат уже 570 гривен вместо 500, а лица в возрасте от 75 до 80 лет получат 456 гривен вместо 400», — добавили в Минсоцполитики.



Для людей, получающих страховые пенсии, с 1 марта Кабмин установил ежемесячную доплату 135 гривен, это дополнительно к 100 гривнам, которые уже были установлены в прошлом году.