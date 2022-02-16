В Белом доме пока не озвучивают возможные санкции против России за признание «Л-ДНР»

В Белом доме пока не называют санкции, которые могут быть введены против России в случае признания «независимости» «Л-ДНР». Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки не стала озвучивать их, комментируя данный вопрос на брифинге.



«Я не буду отсюда их перечислять», — сказала Псаки.



Она также напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что США будут считать признание «Л-ДНР» отказом от Минских соглашений и нарушением международного права.

15 февраля Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств». В Украине назвали это шагом к разрушению Минских договоренностей.



Комментируя обращение Госдумы РФ Путин заявил, что Москва должна «сделать все для решения проблем Донбасса», придерживаясь при этом букве Минских договоренностей.



В Кремле согласны, что признание «Л-ДНР» будет противоречить Минским соглашениям.