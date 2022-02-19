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Боевики обстреляли пожарную часть и КПВВ «Счастье»

Обновлено
19 февраля 2022, 14:44

Боевики обстреляли пожарную часть и КПВВ «Счастье»

В субботу боевики обстреляли прифронтовой город Счастье в Луганской области, в результате чего были повреждены ворота пожарно-спасательной части. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Оогонь велся из стрелкового оружия.

«19 февраля примерно в 11:35 поступила информация, что в Счастьинском районе Луганской области, а именно в городе Счастье произошел обстрел. В результате обстрела из стрелкового оружия были повреждены ворота третьего хода Государственной пожарно-спасательной части-32», — сказано в сообщении.

Пожарная часть соседствует с КПВВ «Счастье», под обстрел попал и сам пункт пропуска.

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18 февраля боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Счастье» в Луганской области, где в это время проходил проверку гуманитарный конвой. Под обстрел также попала пожарно-спасательная часть.

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