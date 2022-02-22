«Вопиющее нарушение международного права». МИД Германии о признании «Л-ДНР»

Признание независимости «народных республик» на востоке Украины, о котором объявил президент РФ Владимир Путин, является «вопиющим нарушением международного права и тяжелым ударом по всем дипломатическим усилиям к мирному урегулированию и политическому решению существующего конфликта». Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.



По ее словам, «многолетние усилия в рамках Нормандского формата и ОБСЕ умышленно сводятся на нет без какой-либо понятной причины», кроме того, «приверженности России дипломатическому решению кризиса нанесен значительный урон».



Бербок также назвала признание «независимости» «Л-ДНР» со стороны Кремля «очередным нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины», которое Германия «осуждает самым решительным образом». На это нарушение международного права будет дан ответ, для чего Германия координирует свои действия с партнерами, уточнила она.



Кроме того, в заявлении Бербок указано, что РФ нарушила свои международные обязательства по исполнению Минских соглашений. «Мы требуем, чтобы Россия отменила принятое решение и вернулась на путь дипломатического и политического урегулирования конфликта», — подчеркивается в документе, в заключении которого содержится настоятельное требование к деэскалации военной угрозы на границе с Украиной.



В тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц провел переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых обсуждалось обострение ситуации после признания Кремлем «независимости» квази-образований на востоке Украины. Они «заявили о своей солидарности с Украиной и отдали должное сдержанной реакции, которую до сих пор демонстрировала Украина под руководством президента Владимира Зеленского». Об этом говорится в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта.



По его словам, участники переговоров были едины в том, что «этот односторонний шаг Москвы является очевидным нарушением Минских договоренностей» и не останется без ответа. Германия, Франция и США будут неотступно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. В то же время они сделают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации«, подчеркивается в заявлении.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».



Перед этим состоялось заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос признания «независимости» «ДНР» и «ЛНР». По его итогам Путин заявил, что примет решение относительно признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в этот же день.



15 февраля депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту России с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Постановление был подготовлен КПРФ. По итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение будет направлено Владимиру Путину незамедлительно.