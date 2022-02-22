На Луганской ТЭС не могут потушить пожар из-за не прекращающихся обстрелов

Боевики не прекращают обстреливать город Счастье Луганской области. В результате обстрелов загорелись три трансформатора на Луганской ТЭС. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, снаряд попал в трансформатор. Произошло возгорание с последующим разливом смазки и опрокидыванием огня на соседние трансформаторы, в каждом из которых находится по 40 тонн масла.



Погасить трансформаторы невозможно, потому что продолжающиеся обстрелы представляют угрозу жизни сотрудникам ГСЧС.



Личный состав и техника спасателей в полной готовности находятся на безопасном расстоянии.





«Сейчас обстреливаются околицы города. Если обстрелы не уменьшатся сегодня, то будем принимать решение об эвакуации обязательно. Места, куда везти людей, уже определены», — сообщил глава ОГА.



По его словам, вчерашний точечный обстрел ТЭС, когда были перебиты вход и выход электросети, и сегодняшнее попадание в трансформатор свидетельствуют о том, что боевики преднамеренно разрушают инфраструктуру.



Также боевики ведут обстрел жилых домов.



«Речь не идет об объектах военных, они явно стреляют по жилым домам и ТЭС», — сказал Гайдай.



Эвакуацию, если такое решение примут, будут проводить с помощью сотрудников ГСЧС и Нацполиции в Луганской области, пояснил он.

Луганская региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям предложила признать обстрел города Счастье и повреждения Луганской ТЭС чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Сегодня электроснабжение города Счастье было восстановлено.