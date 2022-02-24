Украина попросила направить миротворческую миссию ООН в страну

Президент Владимир Зеленский сообщил, что попросил Генеральную ассамблею ООН направить миротворческую миссию в Украину из-за обострения ситуации.



«Сегодня мы призывали принять Генассамблею ООН конкретные действия — направить международную миротворческую миссию в Украину», — сказал Зеленский в видеообращении.



Кроме того, сегодня вечером Украина запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с обращением так называемых «Л-ДНР» к России о военной помощи. Заседание состоится в 4:30 по Киеву.