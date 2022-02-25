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Киберполиция создала бота для сообщений о российских метках на дорогах

25 февраля 2022, 12:23

Киберполиция создала бота для сообщений о российских метках на дорогах

Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах. Об этом сообщает киберполиция.

Бот под названием "Народний месник" (имя пользователя: @ukraine_avanger_bot) принимает сообщения от пользователей, чтобы мешать оккупантам, оставляющим специальные метки.

«Можно сфотографировать точки и они попадут в единую базу на Google Maps  @ukraine_avanger_bot

Фото нужно делать через бот и добавлять геометку. Также боту граждане могут передавать информацию о перемещении врагов, их техники и целеуказателей», — говорится в сообщении.

Украинцы получают на электронные ящики листы с файлами, которые могут предоставлять врагу доступ к данным из электронных устройств. Об этом сообщила Госспецсвязи.

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