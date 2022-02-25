«Врагу нужны данные»: Госспецсвязь заявила о начавшейся фишинговой атаке

Украинцы получают на электронные ящики листы с файлами, которые могут предоставлять врагу доступ к данным из электронных устройств. Об этом сообщила Госспецсвязи.



«Против украинцев началась фишинговая атака! На электронные адреса граждан поступают письма с прикрепленными файлами неопределенного характера», — говорится в сообщении.



Не исключена рассылка подобных сообщений в мессенджеры — это делается, чтобы получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации.



Госспецсвязи призывает ни в коем случае не открывать содержимое таких писем и сообщений.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.