Оккупанты обстреляли Ворзель, попали в детдом

Российская армия обстреляла, вероятно, из «Градов» детский дом в городе Ворзель в Киевской области, в котором находилось 50 детей. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.



«При ведении боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня „Град“ в одно из помещений детского дома в городе Ворзель Киевской области, в котором находилось 50 детей», — написала она.



Пострадавших в результате обстрела нет, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.



«Пока дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. По вмешательству прокуратуры принимаются меры по их эвакуации», — уточнила Венедиктова.

За сутки из-за российских обстрелов погибли двое детей, обстреляны 33 гражданских объекта. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

17 февраля боевики группировки «ЛНР» обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии. Один из снарядов попал в детский сад