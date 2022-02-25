В результате российской агрессии за сутки погибли двое детей

За сутки из-за российских обстрелов погибли двое детей, обстреляны 33 гражданских объекта. Об єтом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.



«Должен начать с того, что за эти сутки из-за обстрела российских оккупантов погибли двое детей... И это вина только РФ. Также россияне говорят, что они не стреляют по гражданским объектам — 33 гражданских объекта были обстреляны за сутки», — написал он.

В результате российского вторжения в Украину по состоянию на вечер 24 февраля уже погибли 57 украинцев, еще 169 получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни, объекты социальной сферы, жилые дома.