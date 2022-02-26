СБУ предупреждает, что оккупанты готовят химатаку в Донецке

Служба безопасности Украины сообщает, что есть разведывательная информация из временно оккупированного Донецка о подготовке провокации со взрывом химических веществ.



В СБУ сообщили, что оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы.



«Существует возможность провокации — подрыва промышленных емкостей с химическими веществами. В этой диверсии по отношению к мирному населению планируют обвинить украинских военных. Мы заявляем, что в отличие от российских оккупантов Украина не прибегает к таким методам», — говорится в сообщении.



СБУ призывает жителей временно оккупированной территории быть бдительными.