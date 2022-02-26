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СБУ предупреждает, что оккупанты готовят химатаку в Донецке

26 февраля 2022, 15:34

СБУ предупреждает, что оккупанты готовят химатаку в Донецке

Служба безопасности Украины сообщает, что есть разведывательная информация из временно оккупированного Донецка о подготовке провокации со взрывом химических веществ.

В СБУ сообщили, что оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы.

«Существует возможность провокации — подрыва промышленных емкостей с химическими веществами. В этой диверсии по отношению к мирному населению планируют обвинить украинских военных. Мы заявляем, что в отличие от российских оккупантов Украина не прибегает к таким методам», — говорится в сообщении.

СБУ призывает жителей временно оккупированной территории быть бдительными.

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