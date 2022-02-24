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Кремль заявил, что готов говорить с Украиной о ее нейтральном статусе

24 февраля 2022, 13:52

Кремль заявил, что готов говорить с Украиной о ее нейтральном статусе

Россия, которая начала войну против Украины, заявила о готовности начать переговоры с Киевом о нейтральном статусе Украины и отказе от размещения на ее территории вооружений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Президент (Путин) сформулировал свое видение того, что мы бы ждали от Украины для того, чтобы концептуальные "красно-линейные" проблемы были решены. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений», — уточнил пресс-секретарь президента.

На уточняющий вопрос, готова ли сейчас Россия пообщаться с руководством Украины на эту тему, Песков сказал: «Если руководство Украины готово об этом говорить».

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.

Президент Владимир Зеленский звонил Путину, но тот не взял трубку.

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