В Кремле заявили, что войска РФ возобновили продвижение в Украине из-за отказа от переговоров

Президент России Владимир Путин в пятницу днем в связи с ожидавшимися переговорами с Киевом отдал приказ остановить продвижение войск в Украине, но из-за отказа украинской стороны вести переговоры на условиях Москвы сегодня днем движение было возобновлено. Об этом заявил журналистам в субботу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск», — сказал представитель Кремля.



Он подчеркнул, что так как «по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции».



По словам Пескова, во время приостановки продвижения основных сил боевые действия в ряде мест все же продолжались.

Ранее советник президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что Украина отказалась от переговоров на условиях РФ.



Руководство России, начавшее войну против Украины, заявляло о готовности начать переговоры с Киевом о нейтральном статусе страны и отказе от размещения на ее территории вооружений.