В результате обстрела центра Харькова погибли минимум 10 человек и 20 пострадали

Не менее 10 человек погибли, более 20 травмированных в результате обстрела Харьковской облгосадминистрации. Об этом сообщает ГСЧС Украины.



Спасателями и волонтерами спасены из-под завалов около 10 человек. Продолжаются работы по расчистке завалов.



Разрушена полностью лестничная клетка и частично коридоры на всех этажах ОГА.





Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем обращении отметил: «Сегодня наш враг коварно начал обстрелы центра Харькова и жилых массивов из систем "Град" и крылатых ракет. Попал в площадь перед облгосадминистрацией».







Российские оккупационные войска сегодня произвели обстрел центра Харькова.