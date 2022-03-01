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Российская армия нанесла ракетные удары по центру Харькова

01 марта 2022, 09:09

Российская армия нанесла ракетные удары по центру Харькова

Последствия обстрела в центре Харькова. Фото: ГСЧС Последствия обстрела в центре Харькова. Фото: ГСЧС

Российские оккупационные войска произвели обстрел центра Харькова. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«На моей любимой центральной площаде Свободы в Харькове разрываются ракеты! Сердце разрывается!», — написал Геращенко.

Кроме того, было повреждено здание облгосадминистрации — соответствующее видео опубликовано в сети. 

ГСЧС сообщает об одном погибшем и трех пострадавших в результате обстрелов в Харькове по состоянию на 8:00 утра.

«Город Харьков: ул. Батумская, горел гараж и автомобиль, в результате обстрела пострадал мужчина, ул. Кольцевая, горели 5 автомобилей, в результате артобстрела пострадали два человека и один погиб», — говорится в сообщении.

В Харьковском районе, в селе Рогань, в результате артобстрела пострадал 1 человек и 1 погиб, по ул. Кольцевая в результате артобстрела пострадали 8 человек и 35 человек были эвакуированы.

В течение суток в Харьковской области ликвидировано 24 пожара, вызванных вражескими обстрелами. Горели жилые дома, складские помещения, гаражи, автомобили, говорится в сообщении.

Вчера, 28 февраля, армия РФ нанесла массированый ракетный удар по Харькову. В результате обстрела погибли десятки людей, многие получили ранения.

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