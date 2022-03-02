В Мариуполе снаряд попал в школу и жилой дом

В Мариуполе в результате обстрела оккупантами снаряд попал в школу и двухэтажное здание в Кальмиусском районе. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает Нацполиция.



«Снаряд попал в школу и двухэтажное здание в Кальмиусском районе. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.



По состоянию на 13:30 среды обстрелам подверглись Мариуполь и поселок Мангуш. Один человек погиб, ранены двое полицейских. Разрушения получили девять объектов: роддом, общежитие, продуктовый магазин и т.д. Раненный во время обстрела 1 марта мальчик сегодня скончался в больнице.



С начала войны России против Украины, с 24 февраля, погибли более 2000 мирных жителей, из них – 21 ребенок.